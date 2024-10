Sport-Geschäftsführer Achim Beierlorzer betonte in seinem Statement, dass die Trennung nicht nur dem Verein, sondern gerade auch "mir persönlich wirklich sehr schwer" falle. "Joe hat im Mai 2023 das Amt in einer schwierigen und komplexen Situation übernommen. Durch seine hervorragende Arbeit zusammen mit dem Trainerteam und der Mannschaft konnten wir gemeinsam in diesem Jahr den direkten Wiederaufstieg in die 2. Liga schaffen."