2. Fußball-Bundesliga: Mittelfeldspieler Baack verlässt 1. FC Nürnberg

Nürnberg (dpa/lby) - Nach nur einer Saison verlässt Mittelfeldspieler Tom Baack den 1. FC Nürnberg und wechselt zum Erstliga-Aufsteiger SC Paderborn. Der 27-Jährige absolvierte in der gerade beendeten Saison 20 Zweitligapartien für die Franken. Dabei erzielte er ein Tor und gab eine Vorlage. Die Vertragslaufzeit in Paderborn wurde nicht bekanntgegeben. Baack war erst im Sommer 2025 vom SC Verl nach Nürnberg gewechselt. Paderborn setzte sich in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg durch.