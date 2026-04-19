2. Fußball-Bundesliga Minister Schuster sieht Dynamo-Sieg und lobt "Klartextmodus"

Dresden - Kein Pyro, keine Vorkommnisse, dafür eine gewaltige Fanunterstützung beim Heimsieg der Dresdner gegen den VfL Bochum. Die Ultras von Dynamo zeigten sich beim 2:0 von ihrer besten Seite. Das registrierte auch Sachsens Innenminister Armin Schuster, der sich persönlich ein Bild im mit 30.616 Zuschauern prall gefüllten Rudolf-Harbig-Stadion machte. "Solange wir alle im Klartextmodus bleiben, kann ein Momentum entstehen, aus dem heraus Fußball und Sicherheit besser zusammenfinden und Polizeieinsätze Schritt für Schritt runtergefahren werden können", sagte Schuster der Deutschen Presse-Agentur.