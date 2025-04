2. Fußball-Bundesliga: Medien: Nürnberg verpflichtet Frankfurt-Teenager Chaikhoun

Chaikhoun ist Kapitän bei der U19 der Eintracht. Er kam in dieser Saison zudem einmal bei der zweiten Mannschaft der Hessen in der Regionalliga zum Einsatz. Der Teenager trainierte den Berichten zufolge bei den Profis zwar regelmäßig mit, schlug eine Vertragsofferte aber aus. In Nürnberg sieht er offenbar bessere Chancen für sich. Die Franken verlieren im Sommer neben Castrop unter anderem auch Stürmer Stefanos Tzimas.