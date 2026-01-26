Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg steht angeblich kurz vor der Verpflichtung des französischen U20-Nationalspielers Rabby Nzingoula. Wie die französische Sporttageszeitung "L’Équipe" berichtet, wird der defensive Mittelfeldspieler von Erstligist Racing Straßburg ausgeliehen. Der deutsche Fußball-Zweitligist hat demnach eine Kaufoption in Höhe von vier Millionen Euro. Nzingoulas Vertrag in Frankreich ist noch bis zum Sommer 2027 gültig. Offizielle Angaben gab es zunächst nicht.