Nürnberg - Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat einem Bericht zufolge einen neuen Sportvorstand gefunden - und zwar in den eigenen Reihen: Dieter Frey, der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, soll laut Informationen der "Bild" die Nachfolge von Joti Chatzialexiou antreten, der zum 1. Februar 2027 zu Eintracht Frankfurt wechselt. Die Entscheidung im Aufsichtsrat sei gefallen, es fehle nur noch die Unterschrift, hieß es im Bericht.