2. Fußball-Bundesliga Magdeburgs Auswärtsschwäche hält an

Torwartfehler ermöglicht Führung

Dabei waren die Gäste über weite Strecken die bessere Mannschaft gegen passive Hausherren. Doch trotz einer Ballbesitzquote von zwischenzeitlich 85 Prozent sprang bis auf das Führungstor von Müller, der nach einem Torwartfehler von Marcel Schuhen aus rund zehn Metern traf, zu wenig heraus.



Die Darmstädter wurden erst kurz vor dem Seitenwechsel aktiver, stemmten sich gegen die drohende sechste Saisonniederlage und Magdeburg gab zusehends die Kontrolle über das Spiel aus der Hand. Die Konsequenz: Den Lilien gelang der Ausgleich. Nach einer Hereingabe von Marco Richter lenkte Smit den Ball mit der Hacke ins Tor.