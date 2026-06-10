Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat einen neuen Innenverteidiger. Anselmo García MacNulty verstärkt die Defensive der Blau-Weißen. Der 23-Jährige spielte bis zuletzt für PEC Zwolle in der niederländischen Eredivisie.
Der in Spanien geborene Innenverteidiger besitzt schon eine deutsche Vergangenheit. Im Nachwuchs des VfL Wolfsburg sammelte er bereits internationale Erfahrung.
Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat einen neuen Innenverteidiger. Anselmo García MacNulty verstärkt die Defensive der Blau-Weißen. Der 23-Jährige spielte bis zuletzt für PEC Zwolle in der niederländischen Eredivisie.
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"Trotz seines jungen Alters hat er bereits wertvolle Erfahrung sammeln können und war in seinen bisherigen Stationen konstant Stammspieler. Mit seinem positiven Mindset, seinem starken linken Fuß und seiner körperlichen Präsenz mit 1,90 Metern wird er unsere Defensive weiter verstärken", sagte FCM-Sportdirektor Peer Jaekel in einer Vereinsmitteilung.
In Sevilla geboren, spielte MacNulty bis 2019 in der Jugend von Betis, danach folgte der Wechsel zum VfL Wolfsburg. In der U17 und U19 kam er regelmäßig zum Einsatz, unter anderem in der Youth League. Nach einer einjährigen Leihe zum niederländischen Zweitligisten NAC Breda folgte ein festes Engagement beim Eredivisionär PEC Zwolle.