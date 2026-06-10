In Sevilla geboren, spielte MacNulty bis 2019 in der Jugend von Betis, danach folgte der Wechsel zum VfL Wolfsburg. In der U17 und U19 kam er regelmäßig zum Einsatz, unter anderem in der Youth League. Nach einer einjährigen Leihe zum niederländischen Zweitligisten NAC Breda folgte ein festes Engagement beim Eredivisionär PEC Zwolle.