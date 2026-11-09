Magdeburg - Zufriedenheit ist für Trainer Petrik Sander beim 1. FC Magdeburg der falsche Ansatz. Nach dem fünften Heimsieg in Serie und dem Vereins-Punkterekord von 20 Zählern aus den ersten elf Ligaspielen will er sein Team nicht mit dem verkehrten Gefühl in die Länderspielpause schicken. "Ich mag das nicht, dieses "beruhigt". Man kann zufrieden darauf schauen, aber das ist alles Stillstand und Stillstand ist Rückschritt. Warum sollten wir damit zufrieden sein?", fragte der 65 Jahre alte Sander nach dem 4:1 gegen den FC St. Pauli.