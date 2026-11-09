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  4. Magdeburg-Trainer Sander: "Stillstand ist Rückschritt"

2. Fußball-Bundesliga Magdeburg-Trainer Sander: "Stillstand ist Rückschritt"

Magdeburg gewinnt gegen St. Pauli das fünfte Heimspiel in Serie. Nach der Rekord-Zwischenbilanz wollen sie beim FCM mehr. Coach Sander appelliert.

Magdeburg - Zufriedenheit ist für Trainer Petrik Sander beim 1. FC Magdeburg der falsche Ansatz. Nach dem fünften Heimsieg in Serie und dem Vereins-Punkterekord von 20 Zählern aus den ersten elf Ligaspielen will er sein Team nicht mit dem verkehrten Gefühl in die Länderspielpause schicken. "Ich mag das nicht, dieses "beruhigt". Man kann zufrieden darauf schauen, aber das ist alles Stillstand und Stillstand ist Rückschritt. Warum sollten wir damit zufrieden sein?", fragte der 65 Jahre alte Sander nach dem 4:1 gegen den FC St. Pauli. 

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Kapitän Reimann: "Auf dem richtigen Weg"

So sieht es auch Kapitän Dominik Reimann. "Mit den zwanzig Punkten können wir uns nichts kaufen. Wir haben noch genügend Spiele, um weiter Punkte zu sammeln. Für mich ist es so, dass wir gerade jetzt noch mehr machen wollen, weil man merkt, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Nächster Gegner nach der Länderspielpause ist auswärts Arminia Bielefeld. "Das wird eine herausfordernde Geschichte mit den Nationalspielern, die wir haben, die alle am Dienstag noch ein Länderspiel bestreiten", blickte Sportdirektor Peer Jaekel auf das Duell am 20. November voraus.