2. Fußball-Bundesliga Magdeburg sorgt für erste Auswärtsniederlage von St. Pauli

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat für die erste Auswärtsniederlage des FC St. Pauli gesorgt und seine eigene Heimserie zur Rekordmarke ausgebaut. Mit dem 4:1 (1:0) bleibt der FCM als Tabellenvierter in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga. Mateusz Zukowski (27. Minute) und Anselmo Garcia MacNulty (48.) brachten den Gastgeber vor 27.716 Zuschauern in Führung. Eric Smith (58.) erzielte für St. Pauli per Kopf den Anschlusstreffer, ehe Herbert Bockhorn (89.) und Roko Simic (90.+1) in der Schlussphase erhöhten.