Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg ist in der 2. Fußball-Bundesliga auf einen direkten Aufstiegsplatz gesprungen und hat zugleich Energie Cottbus an das Tabellenende gedrängt. Die Mannschaft von Trainer Petrik Sander gewann mit 2:1 (1:0) gegen dessen Ex-Verein und feierte damit den sechsten Heimsieg in Folge. Anselmo García MacNulty brachte sein Team kurz vor dem Seitenwechsel nach einem Eckball in Führung (45.+2), ehe Mateusz Zukowski (77.) auf 2:0 erhöhte. Dmytro Bogdanov gelang drei Minuten vor dem Ende nur noch der Anschlusstreffer für die Lausitzer.