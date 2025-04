Magdeburg hatte sich zwar längst ein Übergewicht erarbeitet, kam aber nur zu Halbchancen. In der Schlussphase kam Nachwuchstalent Magnus Baars zu seinem Profidebüt, doch auch der 18-Jährige konnte an der Niederlage nichts mehr ändern. Sein Abschluss in der Nachspielzeit war bezeichnenderweise die beste FCM-Chance in der zweiten Halbzeit.