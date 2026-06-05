2. Fußball-Bundesliga: Magdeburg holt Nachwuchsstürmer Manthey aus Bremen

"Kevin bringt mit seiner Kombination aus Größe und Tempo ein Paket als Stürmer mit, das es nicht häufig gibt. Er hat nach seinem Wechsel von Hoffenheim zurück nach Bremen sehr frühzeitig wertvolle Erfahrungen im Herrenbereich sammeln dürfen und dabei eine gute Entwicklung genommen", sagte Magdeburgs Sportdirektor Peer Jaekel, "insgesamt ist er ein Spieler mit einem sehr spannenden Profil und großem Potenzial".