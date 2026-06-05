2. Fußball-Bundesliga: Magdeburg holt Nachwuchsstürmer Manthey aus Bremen

Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg verstärkt die Angriffsreihe mit Kevin Manthey. Der 19 Jahre alte Mittelstürmer wechselt von Werder Bremen II an die Elbe. Zu Vertragsmodalitäten machten beide Vereine keine Angaben.
Von der Weser an die Elbe. Magdeburg holt ein Nachwuchstalent von der zweiten Mannschaft von Werder Bremen. In der vergangenen Spielzeit sammelte der Stürmer Erfahrungen in der vierten Liga.
Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg verstärkt die Angriffsreihe mit Kevin Manthey. Der 19 Jahre alte Mittelstürmer wechselt von Werder Bremen II an die Elbe. Zu Vertragsmodalitäten machten beide Vereine keine Angaben.
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"Kevin bringt mit seiner Kombination aus Größe und Tempo ein Paket als Stürmer mit, das es nicht häufig gibt. Er hat nach seinem Wechsel von Hoffenheim zurück nach Bremen sehr frühzeitig wertvolle Erfahrungen im Herrenbereich sammeln dürfen und dabei eine gute Entwicklung genommen", sagte Magdeburgs Sportdirektor Peer Jaekel, "insgesamt ist er ein Spieler mit einem sehr spannenden Profil und großem Potenzial".
Der 1,92 Meter große Offensivspieler durchlief alle Jugendstationen an der Weser. Im Sommer 2024 wechselte Manthey für ein halbes Jahr zur U19 der TSG 1899 Hoffenheim. In der abgelaufenen Saison erzielte der Angreifer vier Tore für die U23 in der Regionalliga Nord und steuerte eine Vorlage bei.