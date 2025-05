Gegenüber der Niederlage in Paderborn rückten Livan Burcu und Abu-Bekir El-Zein in die Startformation der Magdeburger. Über seine schnellen Außen wollte der FCM sofort Druck machen, scheiterte aber an der aufmerksamen Defensive der Gäste. Die warteten weitgehend hinter der Mittellinie auf die Magdeburger Attacken, wagten sich erst nach gut zehn Minuten erstmals nach vorn.