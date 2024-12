Erstmals in der laufenden Saison sah sich FCM-Trainer Christian Titz zu keiner Umstellung gezwungen, der FCM also mit der Erfolgself vom Auswärtssieg in Münster. Im Duell der Teams mit den meisten Sprints in der Liga sollte das Umschaltspiel und gute Positionierung in der Abwehr entscheidend sein. Die Magdeburger Startelf hielt nicht lange: Nach nicht einmal zwei Minuten verletzte sich Samuel Loric nach einem Luftzweikampf, musste ausgewechselt werden.