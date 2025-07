Ausschlaggebend war für Herrmann auch der Kontakt zu Trainer Thomas Stamm. "Deshalb fiel mir die Entscheidung sehr leicht, als sich die Möglichkeit für eine Rückkehr aufgetan hatte. Mit Thomas Stamm habe ich bereits in Freiburg lange erfolgreich zusammengearbeitet und kenne daher die Abläufe und die Spielweise, die sehr gut zu mir passt", sagte Herrmann, der in Freiburg geboren wurde und 2011 in den Nachwuchs des Sportclubs wechselte. Dort durchlief er bis zur U19 sämtliche Jugendmannschaften und schaffte 2017 den Sprung in die U23 der Breisgauer, die auch Stamm trainierte.