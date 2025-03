2. Fußball-Bundesliga KSC-Präsident über Rebbe-Gerüchte: "Gibt keinen Zeitplan"

Neue Dynamik durch Vertragsauflösung?

Gerüchte, wonach Rebbe im Wildpark den vor zwei Jahren freigestellten Oliver Kreuzer beerben könnte, gibt es schon länger. Durch die Vertragsauflösung in Nürnberg könnte nun neue Dynamik in die Personalie kommen. "Es gibt keinen Zeitplan, weil wir auch da von anderen Personen abhängig sind", sagte Siegmund-Schultze vor dem Spiel des KSC am Samstag (13.00 Uhr/Sky) bei Hertha BSC. "Es ist nicht jeder in der Situation von Olaf Rebbe. Insofern können wir da keinen Zeitplan ausgeben und haben das auch nie gemacht."