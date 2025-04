Krahl hatte in den vergangenen Wochen wegen einer Teilruptur des Innenbandes im Knie gefehlt. "Es muss aber alles passen, sonst macht es keinen Sinn, ihn einzusetzen", sagte Anfang mit Blick auf einen möglichen Einsatz gegen den FCN. Krahl habe durch seine Leistungen in dieser Saison eine gute Präsenz und eine gewisse Strahlkraft auf die Mannschaft, so der Coach weiter.