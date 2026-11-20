Nach vier Zweitliga-Spielen ohne Sieg hatten die Darmstädter ihrem Trainer zwar zu Beginn der Länderspiel-Pause das Vertrauen ausgesprochen. Doch Kohfeldt steht weiter unter Druck. Nach dem 1:1 lief der 44-Jährige bis zur Torauslinie, um den Torschützen Kehl zu umarmen.