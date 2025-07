Euphorie vor Saisonstart in Elversberg "fantastisch"

Für das Klose-Team geht die Zweitliga-Saison am Samstag (13.00 Uhr/Sky) auswärts bei der SV Elversberg los. Die Saarländer hatten den Aufstieg in die Bundesliga erst in der Relegation verpasst und danach neben dem Trainer auch einige wichtige Spieler verloren. Ähnlich wie bei Nürnberg verliefen zudem die Testspiele holprig. Aussagekraft habe das kaum, meinte Klose. Die Vorbereitung "kann man eigentlich in die Tonne kloppen", unterstrich der Ex-Profi.