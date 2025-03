Klose und der Club - das passt. Das kann man auch an der Tabellensituation ablesen. Die Nürnberger sind nur vier Punkte von Relegationsrang drei entfernt. Mit einem Dreier in Regensburg, das in der Hinrunde beim 3:8-Spektakel von den Franken demontiert wurde, wäre der FCN im Aufstiegsrennen dabei.