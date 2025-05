2. Fußball-Bundesliga Kloses zufriedener Rückblick: Wollten wieder Spaß machen

Spannender Kader-Umbau

Am letzten Spieltag will sich Klose in Braunschweig nun mit einem guten Gefühl aus der Saison verabschieden. Die Eintracht liegt auf dem Abstiegsrelegationsrang und muss noch zittern. "Wir wissen, was für Braunschweig auf dem Spiel steht - die müssen, aber wir schauen auf uns", sagte Klose. "In der Vorrunde haben wir uns mit dem Heimsieg gut in die Winterpause verabschiedet. Das ist jetzt auch am Sonntag das Ziel."