2. Fußball-Bundesliga Familienbesuch für Klose: Wiedersehen mit "Roten Teufeln"

Klose und FCK-Coach Markus Anfang waren Anfang der 2000er sogar Teamkollegen auf dem Betzenberg. "Das ist aber schon lange vorbei. Wir haben uns zuletzt mal in einem Trainingslager in Spanien gesehen. Ich hatte in den vergangenen Jahren keinen engeren Kontakt zu ihm", sagte Anfang. "Ich freue mich aber, ihn mal wieder zu sehen und freue mich umso mehr, wenn wir die drei Punkte mitnehmen."