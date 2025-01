Im Verlauf der ersten Hälfte übernahm Kloses Elf vermehrt die Initiative. Der 20-jährige Rafael Lubach, der den angeschlagenen Jens Castrop im Mittelfeld ersetzte, kam zweimal aussichtsreich zum Abschluss. In der Nachspielzeit ging "Club"-Kapitän Robin Knoche dann am eigenen Strafraum fahrlässig in einen Zweikampf mit Hornby. Der Ball trudelte am FCN-Tor vorbei.