"Alle sind Optionen, alle machen einen guten Eindruck, auch im Training", berichtete Klose vor dem Gastspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) in Magdeburg. Für den für knapp zehn Millionen Euro an den VfB Stuttgart verkauften Finn Jeltsch wird Drexler spielen, wie Klose ankündigte.