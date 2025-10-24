2. Fußball-Bundesliga Kloses nächste "Betze"-Rückkehr mit schönen Erinnerungen

Letzte FCK-Heimniederlage? "Gegen uns"

"Jetzt bin ich als Trainer da. Einmal war ich da, und das war sehr schön. Auch drei Punkte konnte ich mitnehmen", erinnerte Klose an das glückliche 2:1 mit den Franken in der Endphase der vergangenen Saison. "Das war das letzte Mal, wo die Lauterer auf dem Betze verloren haben - gegen uns", betonte Klose.