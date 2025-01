Nürnberg (dpa/lby) - Miroslav Klose geht mit klaren Vorgaben in seine zweite Saisonhälfte als Trainer des 1. FC Nürnberg. "Wir wollen besser sein als in der Vorrunde", sagte der 46-Jährige vor dem anspruchsvollen Rückrundenstart in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Max-Morlock-Stadion gegen den Tabellenzweiten Karlsruher SC.