"Ich freue mich unglaublich auf das Spiel. Als Spieler habe ich unglaublich gerne Derbys gespielt", sagte der 46-jährige Klose vor dem Kampf um wichtige Punkte in der 2. Fußball-Bundesliga an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im mit 16.126 Zuschauern ausverkauften Fürther Ronhof. Während seiner fünf Profi-Jahre in Rom bestritt "Grande Miro" mit Lazio etliche hitzige Stadtduelle gegen die AS Rom - auch als erfolgreicher Hauptdarsteller.