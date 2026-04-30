Nürnberg - Torwart Christian Mathenia hat in der Vorbereitung auf das Derby des 1. FC Nürnberg bei der SpVgg Greuther Fürth trotz seiner Rolle als Ersatzspieler intern eine wichtige Aufgabe übernommen. Gegen das "Kleeblatt" stand der Routinier viermal selbst im Nürnberger Tor, insgesamt fallen elf Duelle in seine Zeit beim "Club". Mathenia habe seine Teamkollegen in dieser Trainingswoche daher ordentlich eingepeitscht, bestätigte Nürnberg-Coach Miroslav Klose vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).