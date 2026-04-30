Keine Geschenke zu verteilen

Während es für die Nürnberger in dieser Saison nur noch um die Endplatzierung im Mittelfeld geht, steckt Fürth im Abstiegskampf. Die Situation des Vorletzten beschäftige ihn nicht, meinte Klose. Einen Abstieg der Spielvereinigung wünsche er sich jedoch nicht. "Ich würde nächstes Jahr gerne wieder zwei Derbys spielen, weil das auch etwas für die Region ist. Ich weiß, wie da alle mitfiebern." Mit Geschenken dürfe Fürth aber selbstverständlich nicht rechnen.