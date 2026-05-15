Seinen Aufstiegstipp verrät Klose nicht

Wer hat die besten Chancen? "Ich habe meine Meinung", antwortete Klose in der Pressekonferenz vor der Partie in Hannover: "Aber ich weiß nicht, ob es richtig wäre, sie hier kundzutun." Ein wenig schade finde er, "dass ich mir es nicht im Fernsehen anschauen kann, sowohl oben die drei Mannschaften, wo alles noch passieren kann, und genauso unten. Das ist sehr spannend."