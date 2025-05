Der Tabellenzehnte aus Nürnberg muss auch am Freitag auf seinen verletzten Stürmer Stefanos Tzimas verzichten, der schon zwölfmal in dieser Saison getroffen hat. Der Grieche, der im Sommer in die englische Premier League zu Brighton & Hove Albion wechselt, sei weiter im Aufbautraining, berichtete Klose.