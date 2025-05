Klose vor Duell mit Aufstiegsanwärter: "Es kann alles passieren"

Zuletzt hatten der "Club" geschwächelt und in fünf Liga-Partien nur einen Sieg und vier Punkte geholt. Am vorigen Wochenende gab Nürnberg in Düsseldorf eine 3:0-Führung aus der Hand und spielte nur 3:3. So vergrößerte sich der Abstand auf die Aufstiegszone auf fünf Zähler. Elversberg indes hat gute Chancen auf die Bundesliga - die Saarländer wiesen vor dem drittletzten Spieltag nur einen Punkt Rückstand auf den Relegationsrang auf.