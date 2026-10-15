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  4. Klose warnt vor Cottbus: "Mit das schwerste Spiel"

2. Fußball-Bundesliga Klose warnt vor Cottbus: "Mit das schwerste Spiel"

Gegen Mitfavorit Wolfburg zeigt Nürnberg bereits seine Klasse. Nun geht es gegen einen Aufsteiger - aber da wird die Aufgabe nicht einfach, meint Coach Klose.

2. Fußball-Bundesliga: Klose warnt vor Cottbus: Mit das schwerste Spiel
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Ist mit seinen Nürnbergern bei Aufsteiger Cottbus gefordert: Trainer Miroslav Klose. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Nach dem 4:4-Spektakel gegen den VfL Wolfsburg stellt sich der 1. FC Nürnberg gleich auf die nächste komplizierte Prüfung in der 2. Fußball-Bundesliga ein. Und obwohl es am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) bei Energie Cottbus gegen einen Drittliga-Aufsteiger und damit vermeintlichen Außenseiter geht, warnte FCN-Coach Miroslav Klose sein Team eindringlich. "Auch wenn es mir keiner glaubt: Ich glaube, dass mit das schwerste Spiel auf uns zukommt", unterstrich Klose vor der Reise in die Lausitz.

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Der Ex-Profi erwartet eine vor allem mentale Herausforderung. "Es wird ganz viel im Kopf entschieden. Wir haben die Messlatte selbst sehr hoch gelegt", meinte Klose. "Und die Messlatte ist oben geblieben. Und jetzt ist es so, dass uns jeder natürlich schlagen will. Darauf müssen wir vorbereitet sein." 

Mit einem Sieg in Brandenburg könnten die noch ungeschlagenen Nürnberger Platz zwei hinter der - ebenfalls am Freitag spielenden - Hertha aus Berlin festigen.

Was Klose gegen Cottbus erwartet

Cottbus sei eine gute und zielstrebige Mannschaft. Um dort zu bestehen, sei viel Energie gefragt, konkret "keinen Deut" weniger als in der zweiten Halbzeit gegen Wolfsburg, sagte Klose. Gegen den Aufstiegsanwärter aus Niedersachsen hatte der "Club" zunächst ein 0:2 zur Pause in ein 3:2 gedreht, dann in einer wilden Nachspielzeit nach dem 3:3 und der 4:3-Führung den Sieg aber doch noch verpasst.