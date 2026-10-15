Nürnberg (dpa/lby) - Nach dem 4:4-Spektakel gegen den VfL Wolfsburg stellt sich der 1. FC Nürnberg gleich auf die nächste komplizierte Prüfung in der 2. Fußball-Bundesliga ein. Und obwohl es am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) bei Energie Cottbus gegen einen Drittliga-Aufsteiger und damit vermeintlichen Außenseiter geht, warnte FCN-Coach Miroslav Klose sein Team eindringlich. "Auch wenn es mir keiner glaubt: Ich glaube, dass mit das schwerste Spiel auf uns zukommt", unterstrich Klose vor der Reise in die Lausitz.