Offensivspieler Dustin Forkel wird in der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen die Niedersachsen mit einer Reizung im Kniegelenk ausfallen. Während Hannover in Reichweite der Aufstiegsplätze ist, muss der "Club" im Tabellenmittelfeld aufpassen, nicht weiter abzurutschen.