2. Fußball-Bundesliga Klose verlängert Vertrag beim 1. FC Nürnberg

Chatzialexiou betont das Vertrauen

Der Weltmeister von 2014 hat den "Club" nach einem schwierigen Saisonstart stabilisiert. Aktuell sind die Franken Tabellenzehnter. "Miro und ich waren uns immer einig, dass wir unseren Weg auch künftig gemeinsam fortsetzen wollen", erklärte Chatzialexiou. "Wir kennen uns lange, vertrauen uns gegenseitig und konnten aufgrund unserer guten Beziehung zueinander in den vergangenen Wochen auch ausgiebig diejenigen Punkte erörtern, die aus unserer Sicht wichtig für die erfolgreiche Gestaltung der Zukunft des FCN sind."