Ob es gelingt, darüber wird in Nürnberg vor der klangvollen Generalprobe in einem Test am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach munter debattiert. In Stefanos Tzimas, Mahir Emreli und Jens Castrop hat man im Sommer drei für Zweitliga-Verhältnisse überdurchschnittliche Spieler verloren.