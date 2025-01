Flick könnte in Startelf rücken

Klose stellte nach dem 2:1 gegen Karlsruher SC und vor dem Auswärtsspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim FC Schalke 04 einen "guten Mix aus Leichtigkeit, aber auch von Fokus und Intensität" beim "Club" fest. "Wir haben in der Vorrunde oft genug ein Gesicht gezeigt, mit dem wir nicht immer zufrieden waren", sagte der WM-Rekordtorschütze. Nun sei der Start geglückt. "Es wäre super wichtig", in Gelsenkirchen nachzulegen.