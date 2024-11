Hamburg (dpa/lby) - Miroslav Klose hatte wieder richtig Spaß an seiner Mannschaft. Auch wenn das Unentschieden beim ewigen Aufstiegskandidaten Hamburger SV als Ausbeute eigentlich zu wenig war. Beim 1:1 (0:1) im Duell der Traditionsvereine war es in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag hauptsächlich der stark haltende Torwart Daniel Heuer Fernandes, der die Nürnberger Torfabrik nach zuvor drei Siegen mit 15 Treffern weitgehend lahmlegte.