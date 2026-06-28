Nürnberg (dpa/lby) - Einen Verlust konnte Miroslav Klose in der Sommerpause zumindest nach außen hin locker verschmerzen. Der 137-malige Nationalspieler musste aus der Ferne miterleben, wie der mehrmalige Weltfußballer Lionel Messi ihm bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko den Torrekord wegschnappte. Klose hatte bei Weltmeisterschaften 16-mal getroffen, der Argentinier Messi zog beim Turnier vorbei. "Ich habe doch immer gesagt, der Messi ist kein Schlechter", sagte Klose in typisch trockenem Humor. "Lionel Messi ist für mich der beste Fußballer aller Zeiten! Glückwunsch, Champion!"