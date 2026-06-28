Kommt ein "Löwen"-Angreifer?

Insgesamt verließen nicht so viele Leistungsträger den Verein wie vor einer Saison, als sich etwa Caspar Jander, Jens Castrop und Torjäger Stefanos Tzimas vom FCN verabschiedeten. Ein neuer Mann für die Sturmspitze wird aber auch für die nächste Spielzeit gesucht. Viel spricht dafür, dass Sigurd Haugen von Drittliga-Zwangsabsteiger TSV 1860 München kommt. Der Verbleib von Mohamed Alì Zoma, für den der FCN gerne eine Ablöse von mehr als zehn Millionen Euro haben möchte, kann nicht sicher eingeplant werden. Der Marktwert des gebürtigen Italieners liegt bei acht Millionen.