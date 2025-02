Zum Matchwinner wurde der beste Mann auf dem Platz: Casper Jander schoss den Ball in der 86. Minute nach zwei Pirouetten aus 16 Metern wuchtig in den Winkel. Da jubelte auch Coach Klose an der Seitenlinie enthusiastisch mit. In der Nachspielzeit erhöhte noch der eingewechselte Janis Antiste (90.+3).