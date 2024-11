Nürnberg - Der formstarke 1. FC Nürnberg will im Kracher der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV die Fans weiter begeistern. "Spektakel wäre schön, wenn beide Mannschaften Spektakel bieten", sagte Trainer Miroslav Klose vor dem Gastspiel in der Hansestadt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). "Wenn ich die Spieler auf beiden Seiten vergleiche, dann kann man schon davon ausgehen, dass es ein Spektakel wird. Bei Fußballspielen weiß man aber nicht, in welche Richtung es kippt."