Nürnberg (dpa/lby) - Eine Niederlage wie gegen Magdeburg arbeitet in Miroslav Klose. Nach nur einer Nacht ist so eine Klatsche beim Weltmeister von 2014 nicht abgehakt. "Das hängt nach", räumte der frühere Nationalstürmer nach dem 0:4 (0:1) gegen den 1. FC Magdeburg in der 2. Fußball-Bundesliga ein. Vor allem in Sachen Intensität und Zweikampfverhalten enttäuschten Kloses Nürnberger bei der ersten Heimniederlage in dieser Saison.