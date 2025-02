2. Fußball-Bundesliga: Klose muss Fortsetzung der Klettertour ohne Emreli angehen

Nürnberg (dpa/lby) - Miroslav Klose setzt beim 1. FC Nürnberg alles daran, trotz des Wirbels um die vorzeitige Trennung von Sportdirektor Olaf Rebbe und den sich anbahnenden Wechsel von Stürmer Mahor Emreli den Fokus seines Teams ganz auf den SSV Ulm zu richten. "Das ist das Geschäft, das ist Fußball. Was ich aber bestimmen kann, liegt auf dem Trainingsplatz. Und jetzt ist so ein unheimlich wichtiges Spiel, darauf liegt mein Fokus. Das war schwer genug", sagte Klose vor der Zweitliga-Heimpartie an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky).