Klose macht zuletzt eine "richtig gute Atmosphäre in der Kabine" aus. Das liegt vor allem daran, dass "die Jungs immer an sich geglaubt haben. Das zeigt sich jetzt immer mehr. Was der Sieg in Fürth mit uns gemacht hat, mit der Leichtigkeit und der Energie - ich war richtig zufrieden, es war richtiges Knistern zu spüren", sagte Klose.