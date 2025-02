In der Nachspielzeit erhöhte der eingewechselte Janis Antiste (90.+3). "Es ist ein gutes Gefühl, das erste Tor für den Club zu schießen", sagte der 22 Jahre alte Stürmer, den die Franken aus Italien von Sassuolo Calcio ausgeliehen haben. "Der Junge will einfach nur Fußball spielen. Er hat was, was wir so noch nicht im Kader hatten", sagte Klose zu dem jungen Angreifer.