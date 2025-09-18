2. Fußball-Bundesliga Job-Endspiel für Klose? Nürnberg-Coach: "Kommen da raus"

Nürnberg (dpa/lby) - Laut den gewohnten Mechanismen des Profi-Fußballs stünde Miroslav Klose zweifellos vor einem Endspiel um seinen Job. Doch davon will man beim 1. FC Nürnberg derzeit öffentlich nichts wissen. Trotz des Horror-Saisonstarts mit nur einem Punkt aus fünf Zweitligaspielen sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou in dieser Woche, dass er sich noch ein langes Engagement des Trainers bei den Franken wünsche. Aber was passiert, wenn der "Club" am Samstag (20.30 Uhr/RTL und Sky) auch gegen Bochum verliert?