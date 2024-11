"Es ist immer schön zu hören", sagte Klose vor dem Heimspiel mit seinem 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Er sei mit Musiala immer noch in Kontakt. "So bin ich als Trainer: Ich sehe nicht nur die Stärken, sondern auch die Schwächen. Ich weiß, was du brauchst, um oben in der Weltspitze anzukommen", erläuterte Klose, früher selbst ein Weltklassestürmer, und verwies auch auf den Anteil seiner Trainerkollegen bei Musiala. "Ich glaube, das macht er jetzt ordentlich."