Nürnberg - Der 1. FC Nürnberg will pünktlich zum Jahresendspurt endlich wieder aus dem Ergebnistief raus. "Wir müssen nach Elversberg nachlegen", forderte Trainer Miroslav Klose vor dem Auswärtsspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den wiedererstarkten 1. FC Köln.