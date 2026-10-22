Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg sucht vor dem Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Kaiserslautern den Ersatz für den nach einer Schulterverletzung lange fehlenden Torjäger Mohamed Ali Zoma. "Ihn können wir nicht eins zu eins ersetzen", stellte Trainer Miroslav Klose vor dem Heimspiel des Tabellenzweiten aus Franken am Samstag (20.30 Uhr/Sky) gegen den Vierten fest. "Wir haben Spieler in unseren Reihen mit anderen Qualitäten."
2. Fußball-Bundesliga Klose fahndet nach Ersatz für Nürnbergs Topstürmer Zoma
dpa 22.10.2026 - 13:35 Uhr