2. Fußball-Bundesliga: Klose fahndet nach Ersatz für Nürnbergs Topstürmer Zoma

Zoma hatte sich beim 1:1 in Cottbus am vergangenen Freitagabend die Schulter ausgekugelt. Der italienische Nationalspieler musste operiert werden. Der 22-Jährige, der an den ersten acht Spieltagen sieben Tore erzielt hat, kann erst im neuen Jahr wieder für die Nürnberger stürmen. Ghrieb stand in Cottbus in der Startelf, Böving wurde nach Zomas Ausfall in der ersten Hälfte eingewechselt.