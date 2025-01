Castrop fraglich, Emreli eine Option

Erst am Spieltag will Klose die endgültige Entscheidung treffen, ob der unter der Woche angeschlagene und nicht mit der Mannschaft trainierende Mittelfeldspieler Jens Castrop in der Startelf steht. In diese könnte nach seiner Gelb-Sperre beim 1:3 auf Schalke Stürmer Mahir Emreli zurückkehren.